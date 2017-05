Anche se le prime reazioni asono state decisamente positive , non dobbiamo dimenticare che il destino nell’Universo Cinematografico della DC non è stato tutto rose e fiori, anzi.

Fra rumour riguardanti produzioni problematiche, pellicole che cambiano regista per restare addirittura senza filmmaker al timone e le polemiche circa il generale apprezzamento critico dell’operazione, i motivi di discussione non sono di certo mancati da quando L’Uomo d’Acciaio è arrivato nelle sale nell’estate del 2013.

Circa il lungometraggio dedicato a Cyborg, personaggio che vedremo debuttare in Justice League dopo il cammeo in Batman v Superman, alcune voci sostengono da un po’ che la Warner abbia intenzione di fare marcia indietro per quel che riguarda lo standalone.

La storia è stata messa a tacere dallo stesso Ray Fisher che, in una recente apparizione, ha confermato la pellicola è in lavorazione e la release resta fissata al 2020.

Confirmed at #coh3 today @rehsifyar in #Cyborg standalone movie is in the works and on schedule for 2020 release #borglife pic.twitter.com/MwaeOluVkO — DC WORLD (@_DCWorld) 20 maggio 2017

La produzione di Justice League è iniziata a Londra l’11 aprile 2016 per la regia di Zack Snyder ed è terminata il 14 ottobre in Islanda.

Nel film, diretto da Zack Snyder, ci saranno Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher), Mera (Amber Heard) e Alfred (Jeremy Irons). Tra le new entry J.K. Simmons (commissario Gordon) e Willem Dafoe. Ben Affleck sarà anche produttore esecutivo assieme a Zack e Deborah Snyder.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Il film arriverà nelle sale il 23 novembre 2017.