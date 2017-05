sarà disponibile dal 25 maggio in Digital Download e dal 7 giugno in DVD, ULTRA HD BLU-RAY e BLU-RAY, distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia ( qui tutti i dettagli ).

Nell’attesa, in occasione della promozione della release home video, il regista Chris McKay ha svelato su twitter un collegamento con i cinecomic realizzati da Christopher Nolan.

“Abbiamo progettato Gotham City rendendola come Chicago perché Nolan ha ambientato lì la maggior parte delle scene di Gotham City e poi perché io stesso vengo da Chicago” ha ammesso il filmmaker.

Sempre nell’ambito della promozione ecco i poster dei film dedicati al vigilante mascherato rivisitati in chiave Lego.

#LEGOBatmanMovie is here, and we've LEGO-ized the many looks of The Dark Knight! Which is your favorite?https://t.co/t9TfK7RSRn pic.twitter.com/yDVOPDu8I9 — iTunes Movies (@iTunesMovies) May 19, 2017

Dai creatori di The LEGO Movie arriva una nuova storia a mattoncini per la regia di Chris McKay (la serie tv “Robot Chicken”) con le voci, nella versione originale di: Will Arnett (Jonah Hex, The LEGO Movie), Michael Cera (Juno, Scott Pilgrim vs The World), Rosario Dawson (Alexander, Grindhouse, “Sin City”), Zach Galifianakis (La serie “Una notte da leoni”, Parto col folle, Candidato a Sorpresa).