La Mummia: svelato un nuovo easter egg dedicato a Il Mostro della Laguna Nera

Come ben sappiamo, il film con, lancerà il nuovo Universo Cinematografico dei Mostri Universal.

Nell’ultima featurette approdata in rete (che potete vedere qui) si parla di un’organizzazione segreta chiamata Prodigium gestita dal Dr. Henry Jekyll, interpretato da Russell Crowe, ovvero una società che cerca di neutralizzare il male attraverso un metodo scientifico.

Nel video appena citato appaiono alcuni riferimenti ai grandi mostri classici. Tra questi vediamo spuntare anche una pinna molto simile a quella del Mostro della Laguna Nera.

Potete vedere il frema con l’easter egg qui di seguito:

Yo @bradmiska. Take a look at this shot from a #TheMummy ad on their Facebook page. #BlackLagoon pic.twitter.com/813gkwJVmW

