La Mummia: i video e le foto dal Mummy Day di Los Angeles

La Universal ha inoltrato un comunicato stampa con tutti i dettagli del Mummy Day tenutosi sabato a Los Angeles per promuovere il prossimo arrivo di La Mummia nei cinema di tutto il mondo..

Potete scoprirli qua sotto:

SABATO 20 MAGGIO UNIVERSAL PICTURES E RealD HA PRESENTATO THE MUMMY DAY. PER L’OCCASIONE UN SARCOFAGO DI 22 METRI PER 7 TONNELLATE DI PESO E’ STATO ESPOSTO ALL’ENTRATA DELL’HOLLYWOOD & HIGHLAND CENTER Ospite dell’evento è stata la superstar internazionale Tom Cruise, accompagnato dal regista Alex Kurtzman e dagli attori Annabelle Wallis, Sofia Boutella e Jake Johnson

Dave Karger ha presentato due eventi memorabili: The Mummy VR Zero Gravity Stunt Experience e The MummyEscape Game

La Mummia in sala a partire dall’8 giugno

Universal City, CA, 11 maggio, 2017— La Universal Pictures ha annunciato che a mezzogiorno di sabato 20 maggio si inaugurerà il The Mummy Day, evento ispirato al nuovo film di azione La Mummia (The Mummy). Spettatori di ogni età sono stati chiamati ad ammirare l’enorme sarcofago di 22 metri per 7 tonnellate di peso, che è stato esposto all’entrata dell’Hollywood & Highland center di Los Angeles. Oltre a questo, Tom Cruise – il protagonista del film – è stato raggiunto sul palco dai suoi colleghi e dal regista Alex Kurtzman per invitare il pubblico a partecipare a The Mummy VR Zero Gravity Stunt Experience e The Mummy Escape Game. L’evento è stato annunciato oggi da Nick Carpou, presidente della distribuzione nazionale della Universal. La Mummia (The Mummy) arriverà nelle sale in 3D RealD e IMAX 3D il 9 giugno.

Il sarcofago della Mummia, la più grande struttura verticale mai assemblata alle porte dell’ Hollywood & Highland, è alto 22 metri e largo 9, per un peso complessivo di 7 tonnellate. La costruzione di questa straordinaria opera di ingegneria ha tenuto occupate due aziende per otto settimane, mentre l’installazione è stata resa possibile dal lavoro di decine di persone, durato oltre 160 ore. La realizzazione e l’assemblaggio di tutte le parti del sarcofago della principessa Ahmanet per il The Mummy day, ha inoltre richiesto l’utilizzo di ben 18 camion con rimorchio per carichi pesanti.

“Con questo evento Universal e RealD invitano i nostri ospiti a celebrare il sorprendente universo del film La Mummia, a poche settimane dal suo arrivo ufficiale nei cinema di tutto il mondo” ha affermato Carpou. “Il racconto di Ahmanet richiama una leggenda senza tempo e non vedo l’ora di mostrare a tutti i nostri fan – insieme a Tom, Annabelle, Sofia, Jake e Alex – il potere che questa temeraria guerriera è in grado di esercitare sul pubblico di oggi “.

“Il film La Mummia (The Mummy) è nato dall’impegno di centinaia di persone, tra cast e troupe, che negli ultimi due anni hanno lavorato fianco al fianco per poter finalmente portare questa fatica sul grande schermo” ha continuato Kurtzman: “Quando abbiamo costruito il sarcofago della principessa Ahmanet per il film, non avevamo idea che la replica da 7 tonnellate di quella dimora eterna avrebbe un giorno trovato il suo posto davanti a Hollywood & Highland. Non vedo l’ora che arrivi il 20 maggio per celebrare la storia di questo personaggio insieme ai fans.”

Un’esperienza cinematografica spettacolare, fatta di immagini e azioni sorprendenti, rese ancora più indimenticabili dalla tecnologia 3D” ha affermato Travis Reid, presidente della Worldwide Cinema e Chief Operating Officer di RealD “Erigere un sarcofago di 22 metri per 7 tonnellate di peso in una delle mete turistiche più famose al mondo è il lancio perfetto per un evento così epico. La tecnologia 3D ne La Mummia (The Mummy) è incredibile, e non vediamo l’ora che il pubblico possa sperimentarla su uno degli oltre 29.000 schermi RealD che abbiamo in giro per il mondo.”

The Mummy Zero Gravity Stunt VR Experience ha accompagnato il pubblico dietro le quinte del film con Cruise e Wallis impegnati a recitare un’intensa scena in assenza di gravità. Questa travolgente esperienza di realtà virtuale è stata supportata dalla piattaforma Positron’s Voyager che mette a disposizione tecnologia e software personalizzati, controllo di movimento a 360 gradi, audio integrato 3D e integrazione aptica, per permetttere agli spettatori di vivere un’avventura senza precedenti.

In The Mummy Escape Game – una coinvolgente esperienza live-action appositamente pensata per i fan che è stata inaugurata durante il The Mummy Day – gli spettatori hanno interpretato delle guardie di sicurezza e hanno potuto immergersi nell’irresistibile universo de La Mummia (The Mummy). Una volta iniziato il gioco, i partecipanti hanno dovuto risolvere enigmi interattivi per salvare il genere umano dalla vendetta dell’antica principessa, appena risvegliata. La sete di giustizia di Ahmanet ha attraversato i secoli, e i giocatori hanno dovuto sconfiggere questa temeraria guerriera per sopravvivere. La trama del film ha poi preso vita: per vincere il gioco, un numero massimo di 10 giocatori ha dovuto lavorare per risolvere gli enigmi in un tempo limite di 60 minuti.

Ecco anche una serie di video e foto: