Col passare del tempo,di è diventata una delle pellicole più amate fra quelle scritte e dirette dal leggendario Melvin Kaminsky in arte Mel Brooks.

Negli anni si è parlato più volte di un potenziale sequel della pellicola. Rick Moranis, l’interprete di Lord Casco, spiegava ad esempio nel 2013:

D: Avete mai effettivamente parlato di Spaceballs 2: The Search for More Money? R: Mel voleva fare un sequel dopo che il film ottenne un gran successo in home video. Al cinema non era andato bene, ma in VHS si era trasformato in un cult e dunque la MgM voleva farne un altro. La mia idea era quella di fare un Balle Spaziali III: Alla Ricerca di Balle Spaziali II. Ma io e Mel non riuscimmo a giungere a un accordo. D: In termini monetari? R: Non ero informato delle questioni di budget e simili, ma l’accordo che mi aveva presentato, quello che voleva farmi fare, non era fattibile. E’ accaduto due, tre anni dopo il film, voleva che io facessi… no, preferisco non entrare nel merito. Visto che è una cosa così specifica è controproducente parlarne. Ma non siamo riusciti ad accordarci, anche se era qualcosa che avrei davvero voluto fare. Poi ci sono le infinite chiacchiere su questo nuovo Ghostbusters. Ma si tratta solo di speculazioni.

Più recentemente, a febbraio del 2015, Brooks sosteneva:

Se facessi uscire un film come Spaceballs 2: The Search for More Money subito dopo Star Wars, tipo due mesi dopo, il primo weekend sarebbe un successo, dopo potrebbe anche ottenere un orrendo passaparola e non ripagare il budget, ma non mi importerebbe. Pensare al primo weekend, all’attesa di vedere Balle spaziali 2, sarebbe, insomma… ci sono ancora Daphne Zuniga e Rick Moranis (se è d’accordo), e ci sono sempre io.

Un paio di giorni fa, durante il Botta&Risposta col pubblico avvenuto a margine di uno screening speciale del suo Frankenstein Junior, Brooks ha rivelato che la MgM è tornata a dimostrare “un leggero interesse verso il progetto grazie al successo ottenuto dalle nuove pellicole del franchise di Star Wars”, ovvero Il Risveglio della Forza e Rogue One, e proprio per questo “stanno pensando che forse… e per questo ne stiamo parlando”.

