è tornato a parlare di, il reboot cinematografico basato sulle opere a fumetti di Mike Mignola.

Questa volta però l’attore ha lasciato da parte i comprensibili toni polemici per esternare la sua opinione su colui che è stato chiamato dalla Millennium Films a interpretare il “ragazzo infernale”, ovvero David Harbour (Stranger Things).

Ospite al Motor City Comic Con Perlman ha dedicato parole estremamente cordiali e gentili al collega:

David Harbour è un ragazzo in gamba. Non posso che augurargli il meglio per questo reboot di Hellboy.

Un pensiero è stato comunque riservato anche al terzo capitolo di del Toro che non avremo mai modo di vedere:

Il terzo film sarebbe stato epico e conclusivo, avrebbe risolto e spiegato tutte queste profezie da oracolo greco che circondavano Hellboy e il suo destino. Penso che sarebbe stato un ottimo film.

Intanto dal mercato cinematografico del festival di Cannes, il film sta tenendo banco e si ritrova a essere uno degli osservati speciali. Variety spiega che la pellicola prodotta dalla Millennium Films di Avi Lerner, per quel che riguarda il mercato cinese, ha un costo di distribuzione che si aggira intorno ai 13 milioni di dollari che potrebbe comunque scendere durante l’asta per l’accaparramento dei medesimi. Ai potenziali acquirenti internazionali, Millennium ha promesso una distribuzione nordamericana da almeno 2000 schermi.

Al momento il progetto si intitola Hellboy: Rise of the Blood Queen, ed è stato scritto da Andrew Cosby, Christopher Golden e Mike Mignola stesso (trovate maggiori dettagli in questo articolo).