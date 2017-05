Nei giorni scorsi, e quindi prima cherendesse manifesta la sua decisione di abbandonare la lavorazione dia causa della tragedia che ha colpito la sua famiglia, si è tenuto negli Stati Uniti il junket di

Scontato quindi che, col produttore Charles Roven, si finisse a parlare anche delle riprese aggiuntive del kolossal in uscita a novembre e che, come ormai noto, verranno gestite da Joss Whedon (fattore questo naturalmente ignorato dalla stampa americana durante l’evento promozionale del cinecomic di Patty Jenkins).

A Collider (via CB.com) ha spiegato che non si tratta di aggiunte massive, contrariamente ai rumour che qualche giorno fa sostenevano “che nei 17 mesi tra l’inizio delle riprese e l’uscita del film nelle sale a novembre, la pellicola sarà stata rifatta essenzialmente due volte”.

Siamo nel bel mezzo del processo di post-produzione ed è notorio che a questo punto gireremo alcune scene aggiuntive.

La difficoltà della cosa, ha specificato Roven, è riuscire a conciliare tutti gli impegni dei vari membri del cast:

L’aspetto complicato è che Henry Cavill è impegnato sul set di Mission: Impossible, il nostro Aquaman sta girando Aquaman, Amy Adams Sharp Objects, per cui ci troviamo a gestire questo assurdo cubo di Rubik in cui dobbiamo far combaciare le facce. E peraltro non si tratta assolutamente di una mole elevata di lavoro, ma quando le persone con cui devi lavorare sono disseminate qua e là per la Terra…

Roven ha anche puntualizzato che dal giorno in cui sono terminate ufficialmente le riprese, non sono già state effettuate sessioni di reshoot, ma solo ed esclusivamente lavori di post-produzione, di motion e facial capture.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti, anche se vi ricordiamo che stiamo parlando di una tragedia terribile che merita rispetto.

La produzione di Justice League è iniziata a Londra l’11 aprile 2016 per la regia di Zack Snyder ed è terminata il 14 ottobre in Islanda.

Nel film ci saranno Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher), Mera (Amber Heard) e Alfred (Jeremy Irons). Tra le new entry J.K. Simmons (commissario Gordon) e Willem Dafoe. Ben Affleck sarà anche produttore esecutivo assieme a Zack e Deborah Snyder.

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Il film arriverà nelle sale il 23 novembre 2017.