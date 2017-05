Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

, star dei sei film diusciti finora, ha commentato ufficialmente l’annuncio di pochi giorni fa che Constantin Film intende rilanciare il franchise con un reboot prodotto da

L’attrice ha appreso la notizia durante una intervista con Comicbook.com, e ha reagito molto sorpresa:

Dopo qualche istante, ha commentato in maniera più elaborata:

Penso che molte persone, quando si tratta di franchise come questi, tendano a mettere il carro davanti ai buoi. È abbastanza pericoloso. Volevano fare un reboot di Resident Evil da molto tempo. Premesso che io amo il mondo di Resident Evil, e che farei assolutamente anch’io questa cosa se fossi una produttrice. Ma penso che ciò che ha reso il nostro franchise così speciale è che le persone coinvolte amassero veramente ciò che stavano facendo, e che fossero fan del videogioco. Quindi suggerirei ai produttori di trovare persone che abbiano la stessa passione, prima di parlare concretamente di un reboot. In questo genere cinematografico il pubblico si rende conto subito dei fake. Il mondo della fantascienza/azione/horror ha dei fan incalliti, e non sono idioti. Si rendono conto subito se qualcosa è stato fatto per amore o se è stato fatto semplicemente per monetizzare con opportunismo.