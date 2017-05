L’annuncio è stato dato dalla famiglia dell’attore

Roger Moore, celebre fra l’altro per essere stato uno degli interpreti di James Bond in ben sette pellicole, è deceduto all’età di 89 anni.

La famiglia ha confermato su Twitter che il trapasso di Moore è avvenuto dopo una breve, ma coraggiosa, lotta contro il cancro.

I funerali si terranno a Monaco in forma privata. Questo il comunicato della famiglia:

Sappiamo che il nostro amore e la nostra ammirazione avranno ancora maggiore risonanza in tutto il modo grazie alle persone che lo hanno conosciuto per i suoi film, le sue serie televisive il suo lavoro per l’UNICEF, uno dei suoi maggiori traguardi per lui.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg

— Sir Roger Moore (@sirrogermoore) May 23, 2017