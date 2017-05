Lavorare per la Lucasfilm è come lavorare per la CIA.

Non è un mistero che i set e le produzioni di film come i capitoli della saga disiano caratterizzati da misure di sicurezza di alto livello., che ha fatto parte del team di sceneggiatori di, ha recentemente rivelato alcuni interessanti dettagli circa le procedure adottate dalla Lucasfilm per evitare fughe indesiderate di notizie ancora prima dello sviluppo di un progetto in un film. Come dichiarato da Whitta:

Whitta ha infatti raccontato un curioso aneddoto avvenuto tempo fa, prima di essere coinvolto nei lavori del primo spin-off cinematografico di Star Wars. Come narrato da Whitta, Kiri Hart della Lucasfilm lo contattò per avvisarlo che avrebbe ricevuto un documento da esaminare. Dopo averlo ricevuto, Whitta avrebbe dovuto attendere una telefonata con una password di 16 numeri per sbloccare il file. Lo sceneggiatore ha raccontato di essere rimasto a casa per gran parte della giornata, e di essere sfortunatamente uscito proprio poco prima che la telefonata arrivasse. Al suo ritorno, trovò un messaggio in segreteria telefonica che annunciava che sarebbe stato richiamato il lunedì successivo. Quando finalmente ricevette la password, scoprì che il file conteneva le linee guida di un nuovo progetto, che più tardi sarebbe diventato Rogue One: A Star Wars Story.

