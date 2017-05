Svariati mesi fa laha deciso di affidare ail compito di supervisionare e coordinare i vari film dell’Universo Cinematografico della DC andando sostanzialmente a “esautorare” storici produttori come, ad esempio,

Roven è ancora coinvolto in pellicole quali Justice League e nell’imminente Wonder Woman così quando JoBlo (via CBM) gli ha chiesto aggiornamenti sul film di Batman e quello di Batgirl ha “semplicemente” potuto parlare in quanto persona più informata della media sui fatti.

Voglio dire, non sono realmente coinvolto con The Batman. Abbiamo un collegamento marginale perché quel personaggio ci “tocca” direttamente in alcune maniere. Se Ben lo interpreterà ovviamente influenzerà quello che stiamo facendo. Ma ho solo sensazioni positive perché Matt ama Ben e il lavoro che ha fatto come Batman e secondo Ben Matt è un regista straordinario. Nutro notevoli aspettative circa il fatto che finiranno per fare questo film insieme.

In merito alla pellicola di Batgirl che verrà diretta da Joss Whedon spiega:

Sono un grande fan di Joss Whedon. È grandioso che sia coinvolto nell’Universo Cinematografico della DC. Ho tentato per lungo tempo di cercare di lavorare insieme a lui. Qualche anno fa era coinvolto nelle attività della Marvel, ma poi, quando ha lasciato, per un po’ non voleva pensare alla cosa.

Per il momento una data d’uscita per The Batman non è stata ancora fissata, anche se si parla del 2019.