La Sony Pictures ha fissato alla data d’uscita del sequel di Angry Birds – Il Film: si tratterà del 10° anniversario del celebre videogame.

Seppur non osannato dalla critica, il primo film ha incassato ben 349 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il secondo più grande incasso di un film tratto da un videogame.

Il sequel sarà co-diretto da Thurop Van Orman e da John Rice. Il primo film è arrivato nelle nostre sale il 15 giugno 2016.

Ecco la sinossi:

In Angry Birds – Il film, commedia animata in 3D, scopriremo finalmente perché gli Anrgy Birds sono così arrabbiati.

Il film ci porta in un’isola interamente (o quasi) popolata da uccelli felici e incapaci di volare. In questo paradiso, Red (Jason Sudeikis, Come ti spaccio la famiglia, Come ammazzare il capo… e vivere felici), un uccello con qualche problema di autocontrollo, il velocissimo Chuck (Josh Gad nel suo primo ruolo animato dopo Frozen) e il volubile Bomb (Danny McBride, Facciamola finita, Eastbound and Down) sono da sempre degli emarginati. Nel momento in cui all’isola arrivano dei misteriosi maialini verdi, saranno proprio i tre outsider a dover scoprire cosa i maiali siano venuti a fare.