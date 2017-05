Grazie alla Universal vi proponiamo, in anteprima esclusiva, un assaggio tratto dagli extra home video di

L’action movie con Vin Diesel è da oggi disponibile in home video, dopo l’anteprima in Digital HD dello scorso 10 maggio.

Potete vederlo qua sotto seguito dal comunicato stampa con tutti i dettagli della release e i packshot.

VIN DIESEL TORNA IN AZIONE NEL PIÙ ESTREMO

ED ESPLOSIVO CAPITOLO DELLA FRANCHISE GLOBALE

xXx: IL RITORNO DI XANDER CAGE

La missione a tutto gas debutterà mercoledì in DVD, 4K Ultra HD™ e Blu-ray™

con Universal Pictures Home Entertainment Italia

L’azione inizia con due settimane d’anticipo in Digital HD il 10 Maggio

Accolto come “un pazzo film d’azione, spettacolare e pieno di acrobazie” (Scott Mendelson, Forbes ) e “una scarica di adrenalina pura” (Joey Nolfi, Entertainment Weekly ), xXx: IL RITORNO DI XANDER CAGE esploderà in DVD, 4K Ultra HD™ e Blu-ray™ il 24 Maggio 2017 con Universal Pictures Home Entertainment Italia. I fan più sfegatati possono averlo per primi, con due settimane d’anticipo, in Digital HD.

Quando un gruppo di letali mercenari ruba un’arma ad alta tecnologia, il mondo ha bisogno del suo agente migliore, Xander Cage (Vin Diesel). Richiamato in azione, Xander guida in missione un team sprezzante del pericolo – e in cerca di adrenalina – per ristabilire l’ordine e salvare la situazione. Pieno di acrobazie, tra le più incredibili mai viste in un film, xXx: IL RITORNO DI XANDER CAGE ha un eccezionale cast internazionale che include Donnie Yen (Rogue One: A Star Wars Story), Deepika Padukone, Kris Wu, Ruby Rose (John Wick 2), Tony Jaa (Fast & Furious 7), Nina Dobrev (The Vampire Diaries) e Samuel L. Jackson (Kong: Skull Island).

I formati 4K Ultra HD™ e Blu-ray™ di xXx: IL RITORNO DI XANDER CAGE sono arricchiti da oltre un’ora di contenuti speciali pieni di azione, tra cui interviste approfondite con il cast stellare, uno sguardo dietro-le-quinte alle incredibili acrobazie del film, alle location esotiche e molto altro. Il film vanta inoltre una colonna sonora in Dolby Atmos® remixata specificamente per l’ambiente home video, per posizionare e spostare l’audio ovunque nella stanza, anche verso l’alto.

CONTENUTI EXTRA IN BLU-RAY™: