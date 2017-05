Logan – The Wolverine doveva iniziare con la morte degli X-Men

Inapprendiamo che molti degli X-Men che conosciamo sono morti per mano di Charles Xavier a causa di una delle sue crisi.

Il film di James Mangold menziona fugacemente la questione senza entrare nei dettagli: quali sono gli X-Men morti durante l’incidente? Quali quelli ancora in vita? In occasione di un’intervista con IGN il regista ha spiegato che nelle intenzioni iniziali il film avrebbe dovuto partire proprio dalla sequenza in questione.

Avevo scritto una sequenza d’apertura con quel momento, perciò si capiva esattamente chi era morto. Ma poi abbiamo deciso di tagliarla, non per risparmiare gli altri film, ma perché dava un altro senso alla storia, la rendeva un film di X-Men e non di Logan e Charles. Irrevocabilmente, visto che lo script si apriva in questo modo, la tragedia assumeva un ruolo predominante piuttosto che fungere da un’ombra sullo sfondo che incombe sui nostri personaggi.

Nel cast del film Hugh Jackman (Logan), Patrick Stewart (Xavier), Boyd Holbrook (il villain), Stephen Merchant, Richard E. Grant (uno scienziato pazzo), Elise Neal, Elizabeth Rodriguez ed Eriq La Salle.

20th Century Fox presenta il terzo spin-off su Wolverine, il famoso mutante degli X-Men. Logan è basato su “Vecchio Logan”, la storia a fumetti, ambientata nel futuro, di Mark Millar e Steve McNiven.