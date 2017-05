Sta per arrivare nei cinema La Mummia, il film che lancerà l’Universo Condiviso dei Mostri Universal definito ufficialmente qualche giorno fa come ““.

La Universal ha diffuso online la prima clip, due spot e una featurette dedicata ai “mostri dentro di noi”.

Trovate tutto qua sotto:

That time Sofia Boutella threw Tom Cruise across a forest. Watch this exclusive #TheMummy clip. pic.twitter.com/VZX6vchpXq — #TheMummy (@themummy) 23 maggio 2017

Ecco anche due nuovi IMAX poster:

La nostra traduzione della sinossi ufficiale:

Malgrado si pensasse che fosse al sicuro, deposta in una cripta sepolta nelle profondità dell’arido deserto, un’antica Regina (Sofia Boutella, vista in Kingsman: Secret Service e prossimamente in Star Trek: Beyond), privata ingiustamente della vita, viene risvegliata ai nostri giorni portando con sé tutta la malevolenza cresciuta nel corso dei millenni e un terrore che sfida l’umana comprensione. Dalle dune del deserto mosse dal vento nel Medio Oriente agli intricati labirinti sotterranei della Londra moderna, La Mummia porta una sorprendente intensità e un equilibrio di meraviglia ed emozioni in una nuova versione che inaugura un nuovo mondo di dei e mostri.

La storia è ambientata ai giorni nostri: Tom Cruise interpreterà un ex soldato delle forze speciali e Annabelle Wallis sarà una scienziata. Sofia Boutella interpreterà la Mummia, mentre per Jake Johnson è stato creato appositamente un ruolo: sarà un membro dell’esercito. Russell Crowe sarà il Dr. Henry Jekyll.

A scrivere la sceneggiatura Jon Spaihts, Kurtzman sarà anche produttore assieme a Chris Morgan e Sean Daniel. Produttore esecutivo sarà Bobby Cohen. L’uscita è fissata per il 9 giugno 2017.