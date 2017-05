L’attività stampa di diè cominciata e così ecco le prime dichiarazioni sul cinecomic diretto da Patty Jenkins con protagonistain uscita nelle sale a giugno.

La regista, nello specifico, ha parlato con FOX TV della decisione di girare il film su pellicola. Queste le sue parole:

Ho deciso si girare su pellicola e continuare a lavorare così da tanto tempo. Il digitale ha fatto dei passi da gigante, oggi si possono fare cose grandiose. Ci sono alcune cose che mi piacciono del digitale, ma pellicola e digitale non sono la stessa cosa. C’è una specie di mito secondo cui “tutto si può fare oggi con il digitale”, ma se fosse vero allora perché tutti i più grandi registi continuano a usare la pellicola? È perché sono ignoranti? Ingenui? Ancorati al passato? No, è perché la pellicola ti regala un’evasione dalla realtà più epica e colossale, un aspetto per cui devi combattere duramente se usi il digitale.

Paragonare i due formati, per la regista, è come paragonare una commedia romantica scadente e una commedia dei fratelli Coen:

Se sei disposto a pagare di più per un attore di serie A piuttosto che per uno che non ha mai recitato, se sei disposto a spendere di più per un set fatto meglio, perché mai dovresti preoccuparti di sborsare un pochino in più per girare nel formato più grande della storia, la pellicola? Non lo capirò mai.

Ecco la sinossi:

Prima di essere Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, addestrata per diventare una guerriera invincibile e cresciuta su un’isola paradisiaca protetta. Quando un pilota americano si schianta sulla costa e avverte di un enorme conflitto che infuria nel mondo esterno, Diana decide di abbandonare la sua casa convinta di poter fermare la catastrofe. Combattendo assieme all’uomo in una guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprirà i suoi poteri e… il suo vero destino.

Gal Gadot è protagonista del film su Wonder Woman in uscita il 2 giugno 2017 (l’1 in Italia), diretto da Patty Jenkins. Nel cast anche Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Connie Nielsen, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e Lucy Davis. Lo script è firmato da Allan Heinberg e da Geoff Johns, su una storia di Zack Snyder e Allan Heinberg.

Il film è prodotto da Charles Roven, Zack Snyder, Deborah Snyder e Richard Suckle, mentre la produzione esecutiva è stata affidata a Rebecca Roven, Stephen Jones, Wesley Coller e Geoff Johns.