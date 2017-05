Ogni nuovo cinecomic viene solitamente accompagnato da una discreta dose di polemiche internettiane, specie all’indomani di un qualche annuncio di cast.

Quando la Warner Bros. ha rivelato anni fa che sarebbe stata Gal Gadot a interpretare Wonder Woman, il refrain si è rupetuto con puntualità svizzera, per poi scemare drasticamente dopo la prima apparizione dell’attrice nei panni della supereroina in Batman v Superman.

Durante il junket statunitense del cinecomic di Patty Jenkins di prossima uscita in tutto il mondo, il produttore Charles Roven ha avuto modo di “riflettere” e commentare la cosa:

Ci sono state delle reazioni negative davvero terribili. Ma c’erano state anche quando abbiamo ingaggiato Heath Ledger come Joker, critiche davvero forti. Quando abbiamo preso Ben come Batman è accaduto lo stesso. È questa la questione su cui si deve ragionare, ovvero che bisogna “riverire” i fan, ma non tutto quello che esce dalle loro bocche… anche perché sono tanti e ci sono troppe opinioni divergenti. Devi essere attento, devi tenerli in considerazione, ma a conti fatti devi agire secondo il tuo istinto.

Il produttore ha parlato anche di come le opinioni degli appassionati influiscano sulla lavorazione di un film:

Direi che la cosa su cui abbiamo lavorato sono state le osservazioni negative fatte su BvS. Per lo meno nei termini di quello che avremmo dovuto fare con il tono generale del film. Abbiamo creduto con fermezza, mentre lavoravamo al film, che doveva essere dark, perché se guardi il canone delle battaglie fra Superman e Batman si tratta di fumetti alquanto cupi. Per quanto tutti possano aver accolto questo concetto quando l’abbiamo annunciato, penso che nessuno se lo aspettasse veramente, ma abbiamo dovuto prendere questi due personaggi così iconici e ammirati e farli lottare in maniera cruda, tanto che qualcuno poteva arrivare a pensare che magari uno avrebbe potuto realmente avere la meglio sull’altro. La buona notizia per noi era sapere che avremmo dovuto inserire nuovi elementi nella squadra e questo avrebbe alleggerito i toni della vicenda.

Ecco la sinossi:

Prima di essere Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, addestrata per diventare una guerriera invincibile e cresciuta su un’isola paradisiaca protetta. Quando un pilota americano si schianta sulla costa e avverte di un enorme conflitto che infuria nel mondo esterno, Diana decide di abbandonare la sua casa convinta di poter fermare la catastrofe. Combattendo assieme all’uomo in una guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprirà i suoi poteri e… il suo vero destino.

Gal Gadot è protagonista del film su Wonder Woman in uscita il 2 giugno 2017 (l’1 in Italia), diretto da Patty Jenkins. Nel cast anche Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Connie Nielsen, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e Lucy Davis. Lo script è firmato da Allan Heinberg e da Geoff Johns, su una storia di Zack Snyder e Allan Heinberg.

Il film è prodotto da Charles Roven, Zack Snyder, Deborah Snyder e Richard Suckle, mentre la produzione esecutiva è stata affidata a Rebecca Roven, Stephen Jones, Wesley Coller e Geoff Johns.