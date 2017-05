A seguito della diffusione della notizia della tragedia che ha colpito, nel mese di marzo, la famiglia Snyder (ne abbiamo parlato qui ), l’intera industria cinematografica ha espresso cordoglio e manifestato solidarietà al regista e ai suoi cari.

In un’intervista all’Hollywood Reporter, Snyder ha confermato che né lui né sua moglie Deborah Snyder saranno ulteriormente coinvolti nei lavori di Justice League e che entrambi intendono dedicarsi a tempo pieno alla propria famiglia dopo la perdita che hanno dovuto affrontare.

Nel ringraziare amici, colleghi e tutti coloro che hanno manifestato il loro cordoglio, Snyder ha invitato a tenere in considerazione il lavoro di varie organizzazioni che si occupano di prevenzione e consapevolezza nel combattere una piaga come il suicidio, specialmente in giovane età. Come scritto da Snyder:

Grazie a tutti per il vostro dirompente supporto. Non sapete quanto significhi per me, per mia moglie Debbie e per la madre di Autumn, Denise, in un momento così difficile. Per avere sostegno o cercare aiuto, sappiate che ci sono posti come afsp.og e JEDfoundation.org che stanno facendo un grande lavoro.

Qui di seguito i tweet del regista:

Thanks for the outpouring of support. I can’t express how much it means to Debbie & I and Autumn’s mother, Denise, at such a difficult time. — Zack Snyder (@ZackSnyder) 23 maggio 2017

To support or seek help, please know there are places such as https://t.co/LUw6woJElo and https://t.co/OW50Kobpzz that are doing great work. — Zack Snyder (@ZackSnyder) 23 maggio 2017

La post-produzione di Justice League sarà gestita da Joss Whedon, che girerà anche alcune riprese aggiuntive.

Fonte: Hollywood Reporter