Come prevedibile, l’uscita diha dato uno scossone al box-office italiano, nel bel mezzo di un maggio decisamente in calo rispetto all’anno scorso e a quello precedente.

Il film ha debuttato ieri al primo posto, raccogliendo 782mila euro (con una media di un migliaio di euro per sala) e preparandosi a vincere il weekend. Per fare un confronto con l’episodio più recente dell saga: uscito sempre di mercoledì nel maggio del 2011, Pirati dei Caraibi: Oltre i Confini del Mare aveva raccolto 1.1 milioni di euro. Bisogna però tenere presente che per quel film la percentuale di incassi del 3D era piuttosto alta: mettendo a confronto i biglietti staccati, sono 140mila contro i 112mila di La Vendetta di Salazar. Il film chiuse a quasi 16.5 milioni di euro, un po’ meno degli altri episodi. Sarà quindi interessante vedere se questo quinto episodio supererà i 15 milioni a fine corsa.

Scende al secondo posto Fortunata, con 95mila euro e un totale di 677mila euro in cinque giorni. Al terzo e quarto posto Alien: Covenant, in pari con Scappa – Get Out con 46mila euro. Il primo sale a 2.1 milioni di euro, il secondo a 651mila euro. Chiude la top-five King Arthur con 26mila euro e un totale di 1.6 milioni di euro.

Da notare Cuori Puri al 18esimo posto, con 3.186 euro in una manciata di sale (oggi si espanderà).