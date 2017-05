In una recente intervista con Collider , Chad Stahelski ha svelato che le riprese del sequel dipotrebbero partire già dalla fine dell’anno.

Queste le parole del regista:

Al momento abbiamo steso la sceneggiatura per metà. Tutto dipende da quanto velocemente riusciremo a organizzare tutto. Ma immagino che se non per la fine dell’anno, inizieremo all’inizio dell’anno prossimo.

John Wick: Capitolo 2 è approdato nelle sale statunitensi il 10 febbraio 2017 ed è arrivato il 16 marzo in quelle italiane.

Tra le new entry troviamo Riccardo Scamarcio (di recente in Il Sapore del Successo), Ruby Rose (Resident Evil: The Final Chapter) e Peter Stormare (Fargo, Dancer in the Dark), che si uniscono ai Comon e Ian McShane. Di ritorno, dopo una parte nel primo film, anche John Leguizamo, Bridget Moynahan, Thomas Sadoski e Lance Reddick.

Keanu Reeves torna nei panni del leggendario sicario John Wick, costretto a rimettersi in gioco a causa di un ex socio che trama nell’ombra per prendere il controllo di una oscura organizzazione internazionale. Vincolato da un giuramento di sangue, John decide di assecondarlo e si dirige a Roma dove affronterà alcuni dei più spietati killer al mondo.

Alla regia è tornato Chad Stahelski, già regista della prima pellicola insieme a David Leitch, mentre la sceneggiatura è firmata da Derek Kolstad. Alla produzione troviamo Basil Iwanyk della Thunder Road.

Sviluppato con un budget di 20 milioni di dollari, il primo film ne ha incassati in tutto il mondo ben 78. Il secondo è a quota $166,8 milioni di dollari.