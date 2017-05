La Warner Bros. Home Entertainment ha annunciato la data di uscita statunitense del Blu-ray e della versione Digital HD di

Il film diretto da Jordan Vogt-Roberts sarà disponibile dal 18 luglio su supporto fisico (Blu-ray, Blu-ray 4K e Dvd) e dal 20 giugno in Digital HD.

Ecco la lista degli extra (come sempre quando la divisione italiana della major diffonderà le specifiche per il mercato italiano pubblicheremo un altro articolo):

Director’s Commentary

Creating a King: Realizing an Icon

Creating a King: Summoning a God

Monarch Files 2.0

Tom Hiddleston: The Intrepid Traveler

Through the Lens: Brie Larson’s Photography

On Location: Vietnam

Deleted Scenes

Questi i packshot:

Ecco anche il promo video:

On Skull Island, Kong is king. Own #KongSkullIsland on Digital 6/20 and Blu-ray™ 7/18. pic.twitter.com/GFpsLaNzkM — Kong: Skull Island (@kongskullisland) 24 maggio 2017





Il film è diretto da Jordan Vogt-Roberts, regista dell’indipendente The Kings of Summer. Nel cast Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John Goodman, Toby Kebbell, Thomas Mann, John C. Reilly.

Questa la sinossi preliminare del film:

La storia ruota attorno a un uomo (Hiddleston) in viaggio l’isola mitologica dopo che suo fratello – in cerca di un siero ritenuto capace di curare tutte le malattie – rimane bloccato lì. L’uomo si mette così a capo di una spedizione per salvare suo fratello con il rischio di imbattersi nelle creature che abitano l’isola.

L’ambientazione negli anni settanta allontana il film dal King Kong di Peter Jackson (ambientato negli anni trenta) e lo avvicina a quello del remake del 1976, che tuttavia all’epoca era “moderno”: in questo caso l’ambientazione sarà vintage.

Kong: Skull Island è uscito al cinema 3D e IMAX 3D il 10 marzo 2017.