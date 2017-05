Spider-Man: Homecoming, Tony Stark invita Peter a un party per le NBA Finals in uno spot

Tony Stark, Happy Hogan e Peter Parker in costume sono i protagonisti del nuovo spot direalizzato in occasione delle NBA Finals, le finali del campionato di pallacanestro della National Basketball Association.

Nello spot Tony è impegnato a inviare gli inviti per il party che ha organizzato per celebrare l’evento. La seconda parte dello spot andrà in onda durante la partita del 1° giugno.

