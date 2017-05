Star Wars: Gli Ultimi Jedi, John Boyega parla delle ferite di Finn

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La situazione di Finn al termine diera tutto fuorché invidiabile.

Il personaggio interpretato da John Boyega era infatti rimasto seriamente ferito nello scontro con Kylo Ren, tanto che nel primo trailer di Gli Ultimi Jedi lo vediamo “allettato” in una sorta di capsula curativa.

L’attore inglese, durante la Star Wars Celebration, ha parlato con EW, in un articolo pubblicato solo di recente, della situazione fisica dell’ex Stormtrooper del Primo Ordine.

Finn è messo abbastanza male alla fine dell’Episodio VII. Ha un po’ di problemi. Si è beccato una spadata laser che gli ha causato dei danni di una certa entità e così lo ritroviamo in coma. Quella specie di tuta che vedete nel trailer lo aiuta a guarire, ma [quando si riprenderà] avrà decisamente bisogno di aiuto per riacquistare mobilità […] Avrà bisogno di un po’ di tempo per tornare in forma, ma quando lo farà lo farà davvero!