Giusto ieri abbiamo pubblicato un aggiornamento relativo al sequel di Top Gun.

Tom Cruise ha scelto lo show australiano Sunrise per confermare che il sequel di Top Gun si farà. Quando il presentatore lo ha incalzato chiedendogli “Ti prego, dicci che su Top Gun 2 è tutto vero”, Cruise ha replicato “È vero! Inizieremo a girare probabilmente il prossimo anno.”

Variety scrive ora che il film potrebbe riunire Cruise e il regista di Oblivion Joseph Kosinski che sarebbe, di fatto, il frontrunner per la direzione della pellicola.

La star avrebbe incontrato potenziali candidati per la regia sia prima che durante la lavorazione del sesto Mission: Impossible in maniera tale da cominciare a lavorarci subito dopo il wrap del film attualmente in fase di riprese. Sarebbe stata l’idea di Kosinski per Top Gun 2 ad aver conquistato Tom Cruise.

La pellicola è in sviluppo da diverso tempo ed è stata riscritta da Justin Marks, che aggiornerà la storia “mostrando uno spezzone di ciò che sono diventati oggi i piloti da combattimento e la marina”, come ha rivelato tempo fa il produttore David Ellison della Skydance, che lavorerà al film assieme alla Paramount Pictures e a Jerry Bruckheimer. Coinvolti nella stesura dello script prima Ashley Miller e Zack Stentz, poi Peter Craig e Justin Marks.

