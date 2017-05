Come già annunciato diverse settimane fa, quella di Venom (in arrivo a ottobre 2018) non sarà l’unica opera basato sui personaggi di “contorno” delle storie dell’Uomo Ragno che la Sony traghetterà nei cinema.

La Sony ha già messo in sviluppo, infatti, un film dedicato a Gatta Nera e Silver Sable – che dovrebbe intitolarsi Silver & Black – affidando la stesura del copione a Chris Yost (Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok) dopo una prima bozza realizzata dalla co-creatrice di Westworld Lisa Joy.

Alla regia – riporta Variety – troveremo Gina Prince-Bythewood, la regista di pellicola come La vita segreta delle api e Beyond the Lights: Trova la tua voce, che si occuperà anche di dare una ripulita alla sceneggiatura.

Gli spin-off di Spider-Man di cui si sta occupando la Sony, ricordiamo, saranno slegati dai film dell’Universo Cinematografico Marvel.