Si apre un weekend di sole e caldo in tutta Italia, il che si traduce generalmente in incassi molto bassi. Nel quadro di un maggio già di per sè deludente,si trova a trainare tutti gli incassi: venerdì la pellizola si è mantenuta al primo posto, raccogliendo 811mila euro e ottenendo una media vicina ai mille euro. Il risultato è sempre leggermente inferiore a quello di, complessivamente la pellicola ha raccolto quasi 2.2 milioni di euro in tre giorni.

Seconda posizione venerdì per Fortunata, che raccoglie altri 71mila euro con un incremento piuttosto ridotto rispetto al giorno precedente. Sono 807mila gli euro raccolti dalla pellicola in sette giorni (è uscita sabato scorso).

Al terzo posto troviamo Scappa – Get Out, con 43mila euro e 728mila euro complessivi, al quarto 47 metri incassa 42mila euro e sale a 73mila euro in due giorni.

Chiude la top-five Alien: Covenant con 36mila euro e un totale di 2.2 milioni di euro.

Buon incremento, all’undicesimo posto, per Cuori Puri, che raccoglie quasi 10mila euro (18mila complessivi).