Spider-Man: Homecoming, Michael Keaton in una nuova clip e tre nuove immagini

Ieri seraha partecipato allo show di Ellen DeGeneres. Durante l’intervista l’attore ha presentato una breve clip inedita di, l’atteso blockbuster nel quale interpreta il villain Avvoltoio.

Nella scena vediamo per la prima volta il dipartimento Stark “Damage Control”, una impresa ideata dalla Marvel nel 1988 che ha avuto un ruolo chiave negli eventi del ciclo di Civil War (2006/2007) e i cui impiegati sono specializzati nel gestire le conseguenze degli scontri tra supereroi, occupandosi di ricostruire edifici e così via. Inoltre vediamo Adrian Toomes (Keaton) assieme a Shocker (Bookem Woodbine), Tinkerer (Michael Chernus) e il personaggio interpretato da Logan Marshall-Green, mentre tramano per recuperare della tecnologia aliena.

Potete vederla qui sotto, seguita da alcune nuove immagini ufficiali e la copertina dell’artbook del film:

