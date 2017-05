Continua la corsa dial box-office italiano. Ieri il film ha incassato 1.4 milioni di euro, salendo a un totale di 3.7 milioni di euro in quattro giorni. La distanza con gli incassi dell’episodio precedente si fa più notevole; entro domani sera la pellicola dovrebbe raggiungere i 5 milioni.

Seconda posizione per Fortunata, che incassa 132mila euro e sale a 941mila euro complessivi. Terzo posto per Scappa – Get Out, con 83mila euro e un totale di 812mila euro, seguono 47 metri con 77mila euro (151mila complessivi) e Alien: Covenant, con 64mila euro (2.3 milioni complessivi).

Rimangono all’undicesimo e al tredicesimo posto le altre nuove uscite: Cuori Puri incassa 19.300 euro (38mila complessivi), Ritratto di Famiglia con Tempesta raccoglie 17.400 euro (33mila complessivi).