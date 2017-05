Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Si chiude quest’oggi la settantesima edizione del Festival di Cannes.

Stiamo seguendo in diretta la cerimonia di premiazione al Palais des Festival, dove alla presenza del presidente della giuria del Concorso Pedro Almodovar e dei giurati Will Smith, Jessica Chastain, Fan Bingbing, Agnès Jaoui, Park Chan-wook, Maren Ade, Paolo Sorrentino e Gabriel Yared verranno annunciati i vincitori.

Ecco la lista:

We're all in a red auditorium watching another red auditorium. It's all very Lynchian. #Cannes2017 pic.twitter.com/yQOZUcJpaJ

— Bilge Ebiri (@BilgeEbiri) May 28, 2017