Grazie alla divisione home video della Warner vi possiamo mostrare una corposa featurette esclusiva tratta da Wonder Woman Commemorative Edition, il film d’animazione della celebre supereroina diretto da Lauren Montgomery.

Potete vedere il filmato dopo il comunicato stampa con i dettagli dell’uscita.

Wonder Woman Commemorative Edition

DISPONIBILE IN ESCLUSIVA IN DIGITAL DOWNLOAD: DAL 19 MAGGIO PER L’ACQUISTO E DAL 1 GIUGNO A NOLEGGIO

Riscoprite il regno delle Amazzoni, degli dei greci e delle creature mitologiche con WONDER WOMAN COMMEMORATIVE EDITION disponibile dal 19 maggio per l’acquisto in Digital Download e dal 1 giugno anche a noleggio su tutte le piattaforme digitali distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Prodotto da Warner Bros. Animation e DC Entertainment, WONDER WOMAN – COMMEMORATIVE EDITION è il film d’animazione della celebre supereroina diretto da Lauren Montgomery (Batman: Year One, Justice League Doom, Voltron). È il quarto dei film DC Universe Animated Original Movies ed è uno dei lungometraggi della serie che ha riscosso più successo nel mondo.

SINOSSI

Sulla mitica isola di Themyscira, una razza coraggiosa e fiera di Amazzoni ha allevato una principessa di grande bellezza, grazia e forza – Diana. Quando il pilota americano Steve Trevor precipita con il suo aereo sull’isola, la ribelle Diana sfida la legge amazzone riportando Trevor verso la civiltà. Nel frattempo, Ares (il Dio della guerra) è scappato dalla prigione delle Amazzoni e ha deciso di vendicarsi, iniziando una guerra mondiale che durerà per secoli cancellando ogni essere vivente del pianeta, partendo proprio dalle Amazzoni. Spetta a Diana salvare la sua gente e l’intera umanità, usando i suoi poteri e diventando Wonder Woman!

DIGITAL DOWNLOAD

WONDER WOMAN – COMMEMORATIVE EDITION è disponibile dal 19 Maggio per l’acquisto in Digital Download su iTunes, Google Play, TIMvision, Chili, Wuaki, PlayStation Store, Microsoft Film & TV.

Dal 1 Giugno il film sarà disponibile anche a noleggio su Infinity, Premium Play e SKY Primafila.

CONTENUTI SPECIALI

Con l’acquisto in HD su iTunes sono inclusi i seguenti contenuti speciali:

Featurette – What Makes A Wonder Woman

Sneak Peek – Batman and Harley Quinn

Featurette – Wonder Woman: A Subversive Dream

Featurette – Wonder Woman: Daughter of Myth

Galleria Immagini

https://www.youtube.com/watch?v=ObQebtGjYPQ&t=25s

Ecco anche alcune immagini:

Wonder Woman: Commemorative Edition è acquistabile su iTunes a questo link.