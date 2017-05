No. Arrivo sempre a circa 2 ore e 23 minuti al primo montaggio. Gli do un’occhiata e poi mi dico “devo ridurre il tutto a due ore”.

In una delle sue ultime interviste,ha avuto modo di confermare la presenza di varie scene tagliate anche in, sequel di Prometheus. Tuttavia, il regista ha dichiarato che la fase di montaggio non è stata particolarmente ardua e che il film non ha subito tagli pesanti per trovare una versione adatta per le sale cinematografiche. Alla domanda se ci siano stati grossi tagli, Scott ha infatti replicato.

Dunque, poco più di 20 minuti del film sono finiti sotto il taglio delle forbici in sala di montaggio e non hanno raggiunto il grande schermo. Non sono molti, se comparati con i grossi tagli che a volte subiscono molti blockbuster prima di arrivare a un montaggio definitivo per le sale. Al momento, non è dato sapere se le sequenze tagliate troveranno spazio in un’eventuale edizione estesa: saranno probabilmente incluse nell’edizione home video del film.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La sinossi ufficiale di Alien Covenant:

Ridley Scott ritorna nell’universo da lui creato in Alien con Alien: Covenant, il secondo capitolo della trilogia prequel iniziata con Prometheus e che si collegherà direttamente all’opera di fantascienza del 1979. Diretta verso un pianeta remoto ai confini estremi della galassia, la ciurma della navicella Covenant scopre un presunto paradiso inesplorato che in realtà è un mondo oscuro e pericoloso. L’unico abitante è il “sintetico” David (Michael Fassbender), sopravvissuto della fallimentare spedizione Prometheus.

Nel cast Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir, Carmen Ejogo, Amy Seimetz, Jussie Smollett, Callie Hernandez, Nathaniel Dean, Alexander England e Benjamin Rigby. Le riprese del film sono iniziate ad aprile 2016 e si sono svolte in Australia e Nuova Zelanda. La sceneggiatura è di Jack Paglen e Michael Green. Il film è uscito il 19 maggio negli USA e l’11 maggio in Italia.

Fonte: CinemaBlend