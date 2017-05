Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Cominceranno a luglio le riprese del sequel diper la regia di David Yates. Non sorprende, quindi, che J.K. Rowling abbia terminato la stesura della sceneggiatura.

A breve partiranno le prove, le letture del copione e il cast sarà definito ufficialmente. A svelarlo è stata la stessa autrice su twitter.

“Hai già finito lo script di Animali Fantastici 2? DIMMI TUTTO DONNA!” le ha scritto una fan. “Sì, ho finito” ha ribattuto lei. “Ma NON POSSO ANCORA DIRTI NULLA, DONNA“.

Yes, I have, but I CAN'T TELL YOU ANYTHING YET, WOMAN. https://t.co/PzpjjL0OiR

— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 28, 2017