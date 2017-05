Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Le riprese disono in corso ormai da qualche tempo nella Gold Coast in Australia, e dopo le prime immagini ( anche ufficiali ) di Amber Heard sul set del film ecco arrivare oggi alcuni scatti “rubati” che raffigurano l’attrice nei panni di Mera assieme nientemeno che allo stesso Aquaman, interpretato da Jason Momoa (qui nei panni dell’alter-ego dell’eroe, Arthur Curry).

L’impressione è che si tratti di un flashback, una scena ambientata prima persino di Justice League. Potete vedere tutte le foto su Just Jared !

The first set pics from of Jason Momoa & Amber Heard filming #Aquaman have arrived! https://t.co/t1Joo6yk84

— JustJared.com (@JustJared) May 28, 2017