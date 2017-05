Questo finale di primavera caldo e soleggiato si sta facendo sentire in particolare al box-office. L’ultimo weekend di maggio conclude un mese in netto calo rispetto all’anno scorso, dopo che aprile si era distinto per incassi particolarmente alti.

Al primo posto troviamo Pirati dei Caraibi: la Vendetta di Salazar, con 4 milioni di euro nei quattro giorni (che diventano 4.8 milioni includendo l’esordio di mercoledì). Il quarto episodio aveva raccolto 6 milioni di euro nel 2011 (7.2 nei cinque giorni), un dato nettamente superiore anche considerando il sovrapprezzo del 3D (che all’epoca si faceva notare). Sarà interessante seguire la tenuta del film con l’uscita di Wonder Woman.

Seconda posizione per Fortunata, che forte anche della vittoria di Jasmine Trinca a Cannes porta a casa 415mila euro per un totale di un milione di euro da sabato scorso. Tiene bene Scappa – Get Out che, forte del passaparola, incassa altri 217mila euro al terzo posto portandosi a un totale di 870mila euro. Apre al quarto posto 47 metri, con 212mila euro, mentre al quinto posto Alien: Covenant incassa 176mila euro e sale a 2.3 milioni di euro.

Seguono King Arthur (135mila euro, 1.8 milioni complessivi), The Dinner (95mila euro, 371mila euro complessivi), Tutto Quello che Vuoi (80mila euro, 643mila euro complessivi), Famiglia All’Improvviso (62mila euro, 6.4 milioni complessivi). Chiude la top-ten Guardiani della Galassia Vol. 2, con 54mila euro e 7 milioni complessivi.

Le altre nuove uscite: Cuori Puri incassa 51mila euro in quattro giorni, Ritratto di Famiglia con Tempesta ne raccoglie 44mila euro al tredicesimo.