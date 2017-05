Il weekend del Memorial Day del 2017 verrà probabilmente ricordato come uno dei più deludenti al box-office USA. Nei primi tre giorni del weekend lungo di 4 giorni, la top-10 ha raccolto solo 132 milioni di dollari, in calo del 16% rispetto a un anno fa, quandodelusero entrambi le aspettative.

Una analisi più precisa la faremo domani, con i risultati del Memorial Day (che è oggi). Al primo posto nei tre giorni troviamo Pirati dei Caraibi: la Vendetta di Salazar, con 62.1 milioni di dollari: si parla di un calo del 37% rispetto al film del 2011. Nei quattro giorni la cifra dovrebbe salire a 75 milioni di dollari: si tratta di un buon risultato, ma è ovvio che la Disney guarda più agli incassi internazionali che a quelli domestici. Costato oltre 230 milioni di dollari (più almeno altri 100 di marketing), il film ha raccolto già 270.6 milioni di dollari in tutto il mondo.

Seconda posizione per Guardiani della Galassia: Vol. 2, che continua la sua corsa senza perdere posti in classifica e raccoglie altri 19.8 salendo a 333 milioni di dollari, per un totale di 783 milioni di dollari.

Delude, al terzo posto, Baywatch: la commedia d’azione doveva colpire il segno e invece raccoglie solo 18 milioni di dollari nei tre giorni (quasi 23 nei quattro giorni, è uscito giovedì), molto sotto le aspettative. In questo caso il budget è di 70 milioni di dollari, e la speranza della Universal è che il film tenga bene.

Scivola al quarto posto Alien: Covenant, con un calo di ben il 70%. Il film raccoglie 10.5 milioni di dollari, per un totale di 57 milioni negli USA e 158 in tutto il mondo: ne è costati quasi 100. Quinto posto per Everything, Everything, con 6.1 milioni di dollari e 21.5 milioni complessivi. Rimane al sesto posto Diary of a Wimpy Kid: the Long Haul, con 4.4 milioni di dollari e 13.5 milioni complessivi. Segue Snatched, con 3.9 milioni e 40 milioni complessivi, mentre all’ottavo posto King Arthur incassa 3.2 milioni di dollari e sale a 33.8 milioni complessivi.

Chiude la top-ten La Bella e la Bestia, con 1.5 milioni di dollari e mezzo miliardo di dollari complessivi negli USA. Da notare che Fast & Furious 8 ha superato il miliardo di dollari nel mondo (di cui 222 negli USA).