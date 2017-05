A seguire potete ammirare una nuova immagine, nuovi spot promozionali e l’anteprima dello speciale che HBO manderà presto in onda su, il film con Tom Cruise che lancerà l’Universo Cinematografico dei Mostri Universal – definito Dark Universe – introducendo alcuni dei più iconici personaggi resi celebri dai film della major.

La nostra traduzione della sinossi ufficiale:

Malgrado si pensasse che fosse al sicuro, deposta in una cripta sepolta nelle profondità dell’arido deserto, un’antica Regina (Sofia Boutella, vista in Kingsman: Secret Service e prossimamente in Star Trek: Beyond), privata ingiustamente della vita, viene risvegliata ai nostri giorni portando con sé tutta la malevolenza cresciuta nel corso dei millenni e un terrore che sfida l’umana comprensione. Dalle dune del deserto mosse dal vento nel Medio Oriente agli intricati labirinti sotterranei della Londra moderna, La Mummia porta una sorprendente intensità e un equilibrio di meraviglia ed emozioni in una nuova versione che inaugura un nuovo mondo di dei e mostri.

La storia è ambientata ai giorni nostri: Tom Cruise interpreterà un ex soldato delle forze speciali e Annabelle Wallis sarà una scienziata. Sofia Boutella interpreterà la Mummia, mentre per Jake Johnson è stato creato appositamente un ruolo: sarà un membro dell’esercito. Russell Crowe sarà il Dr. Henry Jekyll.

A scrivere la sceneggiatura Jon Spaihts, Kurtzman sarà anche produttore assieme a Chris Morgan e Sean Daniel. Produttore esecutivo sarà Bobby Cohen. L’uscita è fissata per il 9 giugno 2017.