Spider-Man: Homecoming, rivelati tutti i titoli della colonna sonora di Michael Giacchino

Qualche giorno faha regalato ai fan un assaggio della colonna sonora di, dal 6 luglio al cinema.

Nel video tratto dalla registrazione della soundtrack che vi riproponiamo in calce, il compositore ha riarrangiato il tema musicale della serie animata degli anni ’60.

Ora, grazie ad Amazon (via FMR) sono disponibili i titoli dello score che sarà acquistabile dal 7 luglio, giorno in cui il cinecomic esordirà negli Stati Uniti.

1. Spider-Man Television Theme

2. The World is Changing

3. Academic Decommitment

4. High Tech Heist

5. On a Ned-To-Know Basis

6. Drag Racing / An Old Van Rundown

7. Webbed Surveillance

8. No Vault of His Own

9. Monumental Meltdown

10. The Baby Monitor Protocol

11. A Boatload of Trouble Part 1

12. A Boatload of Trouble Part 2

13. Ferry Dust Up

14. Stark Raving Mad

15. Pop Vulture

16.Bussed a Move

17. Lift Off

18. Fly-By-Night Operation

19.Vulture Clash

20. A Stark Contrast

21. No Frills Proto COOL!

22. Spider-Man: Homecoming Suite

