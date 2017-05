Spider-Man: Homecoming, cosa c’è di sbagliato nel nuovo poster?

La locandina di Spider-Man: Homecoming che ha accompagnato l’ arrivo del trailer finale della pellicola di Jon Watts ha scatenato parecchie chiacchiere nel mondo dei social.

In rete sono apparsi commenti e meme di tutti i tipi per sottolineare quanta importanza sia stata data al personaggio di Robert Downey Jr. – che risulta addirittura più “grande” di Tom Holland – e quanto il poster sia effettivamente “popolato”: Tony Stark, Peter Parker e l’Avvoltoio compaiono ben due volte ciascuno; sullo sfondo, inoltre, si intravedono fuoco, scariche elettriche, scintille, diverse fonti luminose e due ambienti, la skyline di Manhattan e il Monumento a Washington; al di sotto di Jon Favreau si intravede poi una macchia di colore blu sfumata che copre l’oceano in maniera non proprio delicata.

Insomma, quello che più manca all’artwork è un certo equilibrio estetico che poster come quello di Guardiani della Galassia Vol. 2 hanno dimostrato di avere. The Verge ne ha parlato con l’illustratore Tommy Lee Edwards, secondo cui il vero problema è che il poster in questione non sembra neanche ultimato:

In un certo senso sembra che qualcuno abbia detto: ‘Ok, ecco un mucchio di foto, vediamo che aspetto hanno tutte insieme’. Da una prima bozza si dovrebbe poi fare il poster definitivo, ma in questo caso sembra che si siano fermati al primo stadio. Non sembra una locandina definitiva.

Secondo Edwards, inserire nei poster tanti elementi di un film è possibile. È assolutamente consentito realizzare poster “popolati”, l’importanza è metterci passione e impegno per riflettere la stessa passione impiegata nella realizzazione del film:

Un film è il frutto di un lavoro duro e lungo. I poster dovrebbero onorare il tempo trascorso su un set per dare vita a un prodotto artistico, dovrebbero mostrare di cosa parla il film piuttosto che la testa di un attore importante, dovrebbero dare un’idea del genere, del tono, del tipo di storia. I poster non devono essere per forza un insieme di elementi, ma se si decide di farne uno in quello stile, è importante assicurarsi che sia fatto molto, molto bene.

La speranza di Edward è che presto ci sia un’inversione di rotta: