Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

La sempre attivissima Tribe Tech, ditta trevigiana specializzata in accessori tecnologici su licenza, sfrutta il momento di grande notorietà vissuto da, complice la sua apparizione ine l’ormai prossimo esordio nei cinema dell’omonimo film, lanciandone la collezione Personal Tech.

La linea include chiavette USB da 8 o 16 GB, un Power Bank da 4000 mAh di amperaggio, auricolari in-ear, car charger, cavi USB con connettori micro USB e Lightning, nonché cuffie a padiglioni, ad auricolari e ad archetto.

Tribe Tech ha ben pensato di inviare al nostro Lorenzo Fazio alcuni sample di questa collezione pensata per estasiare i fan dell’eroina della DC Comics. In calce potete ammirare alcuni scatti dei gadget ricevuti.

Questo il comunicato stampa ufficiale diffuso dall’azienda:

In occasione dell’uscita del film a giugno, TRIBE presenta la nuova collezione di PERSONAL TECH ispirata a WONDER WOMAN

Treviso, maggio 2017 – In occasione dell’uscita del film Wonder Woman al cinema dal 1° giugno, Tribe – leader mondiale per design, produzione e distribuzione di chiavette USB e accessori tech su licenza – presenta la nuova collezione di personal tech ispirata alla supereroina dei fumetti della DC Comics.

Amazzone coraggiosa ed intrepida, Wonder Woman è da sempre icona del pubblico femminile di tutte le età: carisma, intelligenza, fascino e audacia hanno fin da subito contraddistinto questo personaggio. Nel tempo Wonder Woman si è ritagliata un ruolo importante a livello sociale, contribuendo alla diffusione dell’ideologia sull’uguaglianza di genere.

Grazie a Tribe, Wonder Woman da oggi diventa protagonista di una serie di prodotti speciali che potranno accompagnare le giornate di tutte le appassionate del personaggio e di tutte le donne straordinarie che, almeno una volta nella vita, si sono sentite “un po’ Wonder Woman”.

Accanto alle chiavette USB, sempre realizzate seguendo standard procedurali di alto livello che partono da un disegno fatto a mano, cui segue la realizzazione di un modellino da sottoporre a una serie di test di qualità per poi procedere con la produzione, l’azienda presenta gli accessori “Tribe Vibe” (audio) e “Tribe Move” (viaggio), con cui ha debuttato nel mercato retail e consumer electronics lo scorso anno.

La chiavetta USB di Wonder Woman, disponibile da 8GB e 16GB, rende omaggio al personaggio e al suo iconico costume rosso e oro con pantaloncini azzurri a stelle bianche, mentre i prodotti audio e travel della collezione – che comprendono power bank, cuffie, auricolari, car charger, cavetti USB Micro e Lightning – sono stati graficamente interpretati secondo le linee stilistiche ispirate al film.

Tutti i prodotti, legati dal medesimo family feeling grafico, sono perfettamente combinabili tra loro sia per estetica che per funzionalità.

Tutti gli articoli Tribe aderiscono ad eccellenti standard tecnici e funzionali e si contraddistinguono per la cura del dettaglio, la qualità dei materiali e la forte personalità stilistica. I prodotti Tribe sono, infatti, conformi alla normativa EN71 sulla sicurezza dei giocattoli e hanno ottenuto le certificazioni CE, ROHS e FCC.

La chiavetta USB di Wonder Woman è già disponibile sul sito www.tribe-tech.com e presso i migliori rivenditori, mentre gli accessori audio e travel saranno in vendita a partire dal mese di maggio attraverso i medesimi canali distributivi.

INFORMAZIONI TECNICHE

Chiavette USB

Disponibili nelle versioni da 8 GB e da 16 GB, USB 2.0 high speed.

Prezzo consigliato al pubblico: versione da 8 GB, euro 14,99; versione da 16 GB, uro 19,99.

Power Bank

Fast charger, batteria al litio (con garanzia di 2 anni), amperaggio di 4000 mAh (garantisce la ricarica completa del dispositivo), tasto di controllo della batteria (la spia LED indica il livello di carica disponibile). Forma rettangolare compatta e slim.

Prezzo consigliato al pubblico: euro 29,99.

Cuffie

Padiglioni: possibilità di rotazione fino a 180° per assicurare la massima praticità e il minimo ingombro;

Auricolari: rivestimento con cuscinetti imbottiti che assicurano una resa sonora perfetta;

Archetto: in plastica, è flessibile, regolabile e dotato di un soffice cuscinetto interno.

Le cuffie Tribe sono dotate di microfono interno incorporato.

Prezzo consigliato al pubblico: euro 49,99.

Auricolari in-ear

Dotati di regolatore di volume e microfono incorporato, rivestiti da morbidi cuscinetti in silicone, disponibili in 3 diverse grandezze. Lunghezza cavo: 1,20 m. Compatibile con iOS e Android devices.

Prezzo consigliato al pubblico: euro 19,99.

Cavetti USB synch&charge

Adatti alla ricarica dei dispositivi, alla sincronizzazione e al trasferimento dati. Disponibili in 2 versioni: con connettore Lightning (compatibile con dispositivi Apple) e con connettore Micro USB (compatibili con i dispositivi dotati di presa micro USB). Lunghezza cavo: 1,20 m. Dotato di cable horder.

Prezzo consigliato al pubblico: versione Lightning, euro 19,99; versione Micro USB, euro 12,99.

Car charger

Alimentazione adatta per caricare batterie di smartphone, tablet e dispositivi dotati di cavo con presa USB. Forma compatta ed ergonomica

Prezzo consigliato al pubblico: euro 14,99.