Tra la moltitudine di personaggi che appariranno inci sarà anche, figlia adottiva del titano pazzo Thanos già interpretata danei primi due capitoli di Guardiani della Galassia firmati da James Gunn.

Ospite al Phoenix Comic-Con, l’attrice, secondo OmegaUnderground.com, avrebbe affermato di non aver ancora letto la sceneggiatura del film nonostante le riprese del cinecomic siano già iniziate da mesi.

Tuttavia nel mese di agosto, come confermato da Kevin Feige, si terranno in una location ancora non precisata un’altra parte delle riprese del film. È quindi possibile che l’attrice avrà modo nelle prossime settimane di leggere lo script.

Gli Avengers torneranno in due film. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

FONTE: ComicBook