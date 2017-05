Per misurare il successo di un film – è abbastanza scontato dirlo – bisogna attendere il riscontro al box office.

Oggigiorno però si impiegano svariati strumenti per prevedere la performance di una data pellicola, tra cui le menzioni del titolo effettuate sui vari social.

La rilevazione fatta da Comscore relativa alla settimana che va dal 15 al 21 maggio mostra un dato alquanto inatteso. Se le prime tre posizioni sono occupate da pellicole decisamente “calde” già arrivate o di prossima uscita nelle sale come Baywatch, Wonder Woman e il quinto Pirati dei Caraibi, la quarta è presa da Emoji – Accendi le Emozioni, il cartoon ispirato alle popolari “faccine“. L’aspetto sorprendente della questione è che nei risultati parziali della settimana citata, ha battuto un peso massimo come Spider-Man: Homecoming che, peraltro, arriverà prima nei cinema rispetto al cartoon in CG (Emoji uscirà fra 68 giorni negli States, Spider-Man: Homecoming fra 47).

Chiaramente è difficile ipotizzare che il cinecomic della Sony e dei Marvel Studios possa incassare meno del progetto targato Sony Pictures Animation e si tratta più che altro di una semplice curiosità.

La trama:

Gene, emoticon nata senza una specifica identità, si imbarcherà in un viaggio all’interno della città di Textopolis (un mondo segreto che si nasconde in tutti gli smartphone e abitato dalle emoji) insieme all’amico Hi-5 (James Corden) nella speranza di trovare la sua “normalità” come le altre emoji. Dopo aver incontrato JailBreak (Ilana Glazer) si imbatteranno in un viaggio tra le varie app (Instagram, Twitter ecc.) alla ricerca del codice che sistemerà Gene una volta per tutte.