Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson ribadisce di aver avuto molta libertà creativa per il film

, regista e sceneggiatore di, ha più volte affermato di aver potuto godere di un’elevata libertà creativa per la realizzazione dell’ottavo episodio di Guerre Stellari.

Recentemente ha risposto a un suo follower su Twitter confermando la cosa e circostanziando ulteriormente il tutto.

Quando gli è stato chiesto se la creazione della storia di The Last Jedi abbia dovuto comunque tener conto di quanto pianificato dalla Lucasfilm per il post Il Risveglio della Forza – anche tramite la citazione di un estratto preso da un’intervista a Kathleen Kennedy – Johnson spiega che:

@Bogwing I’m sure they talked about where it might go early on, but when they came to me there was no mapped story presented beyond TFA.

— Rian Johnson (@rianjohnson) 29 maggio 2017