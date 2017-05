Wonder Woman: il direttore della fotografia sulla sfida di filmare la storia di Diana

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Ogni giorno ha comportato una sfida diversa, perché è stato un film complesso da girare. Solo il fatto che stessimo girando la storia di Wonder Woman, un film che in molti avevano tentato di fare negli ultimi 20 anni, ci ha dato molta pressione. Volevamo fare qualcosa di simile al Superman di Richard Donner o a Batman Begins.

Manca poco all’uscita nelle sale di, diretto dacon protagonista. Intervistato da IGN, il direttore della fotografia del filmha avuto modo di parlare delle sfide che ha dovuto affrontare durante la produzione del cinefumetto. Come raccontato da Jensen:

Su Patty Jenkins, Jensen ha avuto modo di raccontare un divertente aneddoto:

La cosa migliore che posso raccontare su Patty è che quando io ho ottenuto il lavoro, e quando lei stava cercando di coinvolgere alcuni storyboard artist per alcune sequenze, è entrata nella stanza e ha iniziato a mimare fisicamente le mosse che Wonder Woman avrebbe fatto, con tanto di effetti sonori e coreografie, e io la osservavo estasiato: era lei Wonder Woman!

Sul film, Jensen ha ribadito di notare una certa similitudine a un approccio adottato sia dal Superman di Donner che dal Batman di Nolan:

Chiaramente spero che alcune scene di battaglia piacciano alla gente, e che il modo con cui Wonder Woman emerge nel film sia opportunamente spettacolare. Dovrete aspettare un po’, ma credo sia un bel momento. Credo, ancora, che sia simile al momento in cui Christopher Reeve mostra la S di Superman per la prima volta. In quel film accade più o meno dopo un’ora, e vale lo stesso discorso per il Batman di Christian Bale, quando finalmente dice “Sono Batman” dopo circa un’ora di film.