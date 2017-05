Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Il produttore ha parlato con un gruppo di giornalisti di come il film di David F. Sandberg (che sarà un prequel) si ricollegherà alla pellicola arrivata nelle sale nel 2014.

I film sulla bambola Annabelle non sono gli unici spin-off di The Conjuring – L’Evocazione in fase di sviluppo. L’anno prossimo arriverà anche il film sulla suora demoniaca per la regia di Corin Hardy che farà quindi parte di un vero e proprio Universo Cinematografico Horror.

Abbiamo già steso un piano di quello che abbiamo fatto e di quello che abbiamo in programma di fare, in ordine cronologico, in modo da tenere tutto sotto controllo di volta in volta. Abbiamo già fatto qualche errore dal primo Conjuring ad Annabelle, ma per il futuro si potranno guardare in ordine The Nun, Annabelle 2, Annabelle 1, The Conjuring e The Conjuring 2.