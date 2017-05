Una foto dal set di Avengers: Infinity War diffusa dagli stessi Fratelli Russo tranquillizzerà i fan che temevano che Mjolnir fosse stato realmente distrutto nel trailer di Thor: Ragnarok

Nell’immagine vediamo Anthony e Joe Russo sul set del film, e uno dei due impugna il martello assolutamente intatto. Nel trailer, ricorderete, Hela sembra riuscire a distruggere Mjolnir, ma questa foto lascia immaginare che in qualche modo l’iconico oggetto tornerà integro (o verrà riforgiato) alla fine di Thor: Ragnarok… o durante Infinity War. Chi sarà responsabile di questa “riparazione”?

Non è da escludere che si tratti di uno scherzo dei registi, ma se non lo fosse, allora la foto può considerarsi un grosso spoiler sul film in uscita a novembre.

Gli Avengers torneranno in due film. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.