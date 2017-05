Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

ha parlato con Collider dei suoi piani sul sequel di Edge of Tomorrow – Senza domani, arrivato nel 2014.

Queste le sue parole:

La gente tende a fare i sequel più colossali. Io sono del parere opposto, dovrebbero essere di scala minore. Il primo film va visto come uno spot pubblicitario per il sequel, che non necessita di altrettanta azione. Nel caso di Edge of Tomorrow, il pubblico ha adorato la comicità e le situazioni. Perciò ora possiamo concentrarsi cui personaggi di Tom Cruise e Emily Blunt, e poi c’è un terzo personaggio nel sequel che ruberà la scena. Non ci sarà bisogno di una scena d’azione ogni due minuti.