Logan – The Wolverine: anche Millie Bobby Brown aveva sostenuto l’audizione per X-23

È opinione pressoché unanime chee i responsabili del casting diabbiano avuto il proverbiale “occhio lungo” con la giovanissima esordiente. La sua X-23 è stata infatti molto apprezzata da critica e pubblico (così come tutto il film, del resto).

In una nuova intervista pubblicata da Variety, un’altra giovane star, ovvero sia la “Undici” di Stranger Things Millie Bobby Brown, ha rivelato di aver sostenuto l’audizione per la parte poi andata a Dafne Keen. L’aneddoto è stato raccontato in una puntata della serie “Actors on Actors” in cui l’attrice dello show tv Netflix ha chiacchierato con la collega Evan Rachel Wood.

Quando la protagonista di Across the Universe e Westworld le ha domandato quale sia stata la migliore esperienza avuta per un casting, Millie Bobby Brown non ha avuto dubbi: quella per Logan – The Wolverine.

Potete vedere l’estratto direttamente qua sotto:

Nel cast del film Hugh Jackman (Logan), Patrick Stewart (Xavier), Boyd Holbrook (il villain), Stephen Merchant, Richard E. Grant (uno scienziato pazzo), Elise Neal, Elizabeth Rodriguez ed Eriq La Salle.

20th Century Fox presenta il terzo spin-off su Wolverine, il famoso mutante degli X-Men. Logan è basato su “Vecchio Logan”, la storia a fumetti, ambientata nel futuro, di Mark Millar e Steve McNiven.