Durante il press day ditenutosi a Los Angeles nei giorni scorsi, Cinemablend ha avuto modo di domandare ai registi Espen Sandberg e Joachim Rønning qual è stata la scena più complicata da girare fra le tante spettacolari “set pieces” di cui è costellata la pellicola.

I due non hanno dato una risposta specifica in tal senso, finendo però per parlare di un passaggio ben specifico di cui è stato sottolineato il realismo inaspettato: quello della liberazione di Jack Sparrow dalla ghigliottina.

Joachim Rønning: C’è una scena in cui Jack Sparrow si ritrova legato a una ghigliottina che poi inizia a girare. È uno dei lussi del girare un lungometraggio di questa portata, le risorse su cui puoi fare affidamento quando ti viene in mente qualcosa che poi, sei mesi dopo, viene costruito davvero. E puoi attaccarci Johnny Depp e farcelo girare! Espen Sandberg: Per un giorno intero!

In calce potete vedere la premessa del passaggio citato dai due filmmaker:

Johnny Depp ritorna sul grande schermo nei panni dell’iconico e spavaldo Jack Sparrow nel nuovo “Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar”. Questa travolgente avventura trova un Jack Sparrow caduto in miseria che avverte come il vento della sfortuna stia soffiando intenso nella sua direzione quando dei marinai fantasma, capeggiati dal terrificante Capitano Salazar (Javier Bardem), scappano dal Triangolo del Diavolo decisi a uccidere ogni pirata ancora in mare – soprattutto Jack. La sua unica speranza risiede nel leggendario Tridente di Poseidone, ma per trovarlo dovrà creare una non facile alleanza con Carina Smyth (Kaya Scodelario), una brillante e splendida astronoma, e Henry (Benton Thwaites), un testardo giovane marinaio della Royal Navy. Al timone del Gabbiano Morente, la sua misera, piccola e malandata nave, Capitan Jack cercherà non solo d’invertire la rotta della malasorte, ma anche di salvare la sua stessa vita messa a repentaglio dal nemico più formidabile e pericoloso che abbia mai incontrato.

Il quinto episodio della saga firmata Disney è diretto da Espen Sandberg e Joachim Rønning (Kon-Tiki) ed è stato girato interamente in Australia: in parte ai Village Roadshow Studios, e in parte in location a Queensland.

Nel cast Johnny Depp, Javier Bardem, Kaya Scodelario, Brenton Thwaites, Golshifteh Farahani, assieme a Geoffrey Rush (Barbossa), Kevin R. McNally (Joshamee Gibbs), Stephen Graham (Scrum) e Orlando Bloom (Will Turner).

La colonna sonora sarà firmata da Geoff Zanelli. Il film è uscito il 24 maggio in Italia e il 26 negli USA.