Ci siamo innamorati di un attore magnifico. Non dimenticava mai il pubblico, non era mai invidioso di nessuno. Sir Roger ha intrattenuto il mondo per anni con il suo Bond, le sue impeccabili buone maniere e un sottile senso di ironia nato da anni passati sul palcoscenico. […] È l’unico attore al quale abbia mai chiesto un autografo. Avevo 12 anni e i miei genitori mi avevano portato a Battersea Park. Aspettai il mio turno in fila per avere un autografo. Allora volevo essere come lui. Non potevo sapere che sarebbe arrivato il momento in cui, un giorno, avrei vestito i panni di 007.

È Variety a pubblicare un affettuoso omaggio scritto dain ricordo di, da poco scomparso. Entrambe le star, come saprete, hanno interpretato James Bond sul grande schermo. Brosnan, in particolare, ha ricordato il suo primo incontro con Moore, avvenuto in un giorno della sua infanzia nel quale riuscì a ottenere un autografo dal celebre interprete dell’Agente 007. Allora, il giovanissimo Brosnan non poteva immaginare che, in futuro, avrebbe vestito i panni di Bond proprio come il suo idolo. Come raccontato da Brosnan:

Fonte: Variety