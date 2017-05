Spider-Man: Homecoming domina la classifica settimanale dei film più chiacchierati sui social

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Giusto ieri vi abbiamo segnalato la rilevazione fatta da Comscore relativa alla settimana che va dal 15 al 21 maggio sui film più menzionati sui social.

Il dato curioso emerso era il quarto posto ottenuto da Emoji – Accendi le Emozioni nei risultati parziali, una posizione sopra Spider-Man: Homecoming. Variety ha pubblicato qualche ora fa i risultati della settimana scorsa, sempre raccolti da Comscore. Come era facile prevedere, anche grazie all’arrivo di un nuovo trailer (che vi riproponiamo più in basso) il cinecomic prodotto dalla Sony e dai Marvel Studios, è balzato al primo posto con 175k menzioni/conversazioni.

Al secondo posto con 120k discussioni si è piazzato Star Wars: Gli Ultimi Jedi, grazie all’interesse generato dalla cover story e il servizio di Vanity Fair. L’ottavo Guerre Stellari precede Wonder Woman, il cinecomic della DC/Warner che si piazza terzo con 100k menzioni.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.

Nel cast Tom Holland, Marisa Tomei (Zia May), Zendaya, Laura Harrier, Tony Revolori, Michael Barbieri, Kenneth Choi, Donald Glover, Angourie Rice, Michael Keaton.

La pellicola non racconterà le origini del personaggio, ma si concentrerà sugli anni del liceo di un Peter Parker già in azione.

Il film è co-prodotto da Kevin Feige assieme al suo team di esperti della Marvel, e da Amy Pascal, che ha supervisionato il lancio del franchise per la Sony 13 anni fa. Insieme, collaborano a una nuova direzione creativa per il lancia ragnatele. Sony Pictures continuerà a finanziare e distribuire i film della saga, e sarà ancora proprietaria dei diritti di sfruttamento del personaggio, mantenendo il controllo creativo finale.